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    Чорлука покинет «Локомотив» после окончания сезона

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    В своем Instagram защитник «Локомотива» Ведран Чорлука написал о том, что покинет клуб в конце этого сезона.

    Ведран Чорлука
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    Ведран Чорлука

    «Дорогая красно-зеленая семья, мне нелегко это писать, но, к сожалению, и этот момент должен был наступить. Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться.

    Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасные 9 лет: с первого дня вы приняли меня как своего и показали мне, что играть за этот клуб — огромная привилегия. Ваша любовь и ваше уважение ко мне навсегда останутся в моей памяти. Когда мы веселились и праздновали завоеванные титулы и трофеи до поздней ночи.

    Хочу поблагодарить всех дорогих мне людей — тренеров, партнеров по команде и тех, с кем я сотрудничал и работал бок о бок на протяжении девяти лет, благодаря вам у меня есть чувства, из-за них этот клуб будет моей большой любовью всю жизнь, а "Локо" навсегда приобрел своего настоящего болельщика», — написал хорват.

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