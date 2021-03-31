Чорлука покинет «Локомотив» после окончания сезона

В своем Instagram защитник «Локомотива»написал о том, что покинет клуб в конце этого сезона.

«Дорогая красно-зеленая семья, мне нелегко это писать, но, к сожалению, и этот момент должен был наступить. Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться.

Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасные 9 лет: с первого дня вы приняли меня как своего и показали мне, что играть за этот клуб — огромная привилегия. Ваша любовь и ваше уважение ко мне навсегда останутся в моей памяти. Когда мы веселились и праздновали завоеванные титулы и трофеи до поздней ночи.

Хочу поблагодарить всех дорогих мне людей — тренеров, партнеров по команде и тех, с кем я сотрудничал и работал бок о бок на протяжении девяти лет, благодаря вам у меня есть чувства, из-за них этот клуб будет моей большой любовью всю жизнь, а "Локо" навсегда приобрел своего настоящего болельщика», — написал хорват.