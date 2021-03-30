Хавбек «Локомотива» заразился коронавирусом

Полузащитникзаразился коронавирусом в расположении сборной Польши. Об этом сообщает пресс-атташе поляков Якуб Квятковски в своем Twitter.

Помимо Крыховяка, коронавирус выявлен и у защитника «Ракува» Камила Пятковски.

«Сборная Польши прошла дополнительные тесты на наличие коронавируса. К сожалению, результаты Гжегожа Крыховяка и Камила Пятковски положительные», — написал Квятковски.

Сам Крыховяк идет на поправку, поэтому Польская федерация футбола обратилась в УЕФА, чтобы узнать, сможет ли футболист принять участие в матче третьего тура отбора на ЧМ-2022 против Англии, который состоится 31 марта.

Напомним, в декабре прошлого года футболист «Локомотива» уже перенес коронавирус и пропустил матчи группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» и «Зальцбурга».