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    Хавбек «Локомотива» заразился коронавирусом

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    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк заразился коронавирусом в расположении сборной Польши. Об этом сообщает пресс-атташе поляков Якуб Квятковски в своем Twitter.

    Гжегож Крыховяк
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    Гжегож Крыховяк

    Помимо Крыховяка, коронавирус выявлен и у защитника «Ракува» Камила Пятковски.

    «Сборная Польши прошла дополнительные тесты на наличие коронавируса. К сожалению, результаты Гжегожа Крыховяка и Камила Пятковски положительные», — написал Квятковски.

    Сам Крыховяк идет на поправку, поэтому Польская федерация футбола обратилась в УЕФА, чтобы узнать, сможет ли футболист принять участие в матче третьего тура отбора на ЧМ-2022 против Англии, который состоится 31 марта.

    Напомним, в декабре прошлого года футболист «Локомотива» уже перенес коронавирус и пропустил матчи группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» и «Зальцбурга».

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