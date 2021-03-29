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    Испания не проигрывает в отборе ЧМ 65 матчей подряд

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Грузии
    Сборная Испании обыграла Грузию на выезде (2:1) во втором туре отборочного турнира к ЧМ-2022

    Сборная Испании
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    Сборная Испании

    Таким образом, беспроигрышная серия «Красно Фурии» в отборочных матчах к турнирам чемпионатов мира составляет уже 65 встреч, из которых победами завершился 51 игра, сообщает Gracenote Live. Это абсолютный рекорд отборочных турниров чемпионата мира.

    В последний раз сборная Испании проигрывала в отборе ЧМ 31 марта 1993 года — тогда испанцы уступили Дании (0:1) в Копенгагене.

    Сборная Испания находятся в группе В отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, где ее соперниками являются Швеция, Греция, Грузия и Косово.

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