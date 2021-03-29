Испания не проигрывает в отборе ЧМ 65 матчей подряд

Сборнаяобыгралана выезде (2:1) во втором туре отборочного турнира к ЧМ-2022

Таким образом, беспроигрышная серия «Красно Фурии» в отборочных матчах к турнирам чемпионатов мира составляет уже 65 встреч, из которых победами завершился 51 игра, сообщает Gracenote Live. Это абсолютный рекорд отборочных турниров чемпионата мира.

В последний раз сборная Испании проигрывала в отборе ЧМ 31 марта 1993 года — тогда испанцы уступили Дании (0:1) в Копенгагене.

Сборная Испания находятся в группе В отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, где ее соперниками являются Швеция, Греция, Грузия и Косово.