Лев прокомментировал победу над Румынией

Главный тренер сборной Германииподвел итоги матча отбора ЧМ-2022 с Румынией (1:0).

«Румыния в плане техники и атакующих возможностей превосходит Исландию. Мы усердно работали в отборе, выиграли много единоборств, хорошо разыгрывали, а вот реализация моментов заслуживает критики. Нам было бы куда легче, если бы забили второй гол.

Возможно, мы могли бы чаще забрасывать мяч себе на ход, за спину защитникам — именно в этом мы можем прибавить», — цитирует Лева официальный сайт УЕФА.

Германия набрала шесть очков и занимает первое место в таблице группы, Румыния (3) — четвертое.