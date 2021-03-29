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    Лев прокомментировал победу над Румынией

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Румынии
    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги матча отбора ЧМ-2022 с Румынией (1:0).

    Йоахим Лев
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    Йоахим Лев

    «Румыния в плане техники и атакующих возможностей превосходит Исландию. Мы усердно работали в отборе, выиграли много единоборств, хорошо разыгрывали, а вот реализация моментов заслуживает критики. Нам было бы куда легче, если бы забили второй гол.

    Возможно, мы могли бы чаще забрасывать мяч себе на ход, за спину защитникам — именно в этом мы можем прибавить», — цитирует Лева официальный сайт УЕФА.

    Германия набрала шесть очков и занимает первое место в таблице группы, Румыния (3) — четвертое.

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