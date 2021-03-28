«Оренбург» — «Велес»: счет матча 3:0, обзор голов

Футболисты «Оренбурга» Фото: ФК «Оренбург»
Встреча, которая прошла на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 3:0.
На 16-й минуте счет открыл нападающий Джоэль Фамейе. На 28-й минуте он же оформил дубль.
Победную точку на 53-й минуте поставил Дмитрий Воробьев.
Футбол. Россия. ФНЛ
Оренбург — Велес 3:0
Голы: 1:0 Джоэль Фамейе (16'), 2:0 Джоэль Фамейе (28'), 3:0 Дмитрий Воробьёв (53') Оренбург: Андрей Климович, Михаил Сиваков, Андрей Малых, Renato Gojkovic, Oleksandr Noyok, Тимур Аюпов (Сергей Бреев, 5'), Николай Прудников (Андрей Козлов, 66'), Дмитрий Воробьёв (Александр Эктов, 78'), Денис Ткачук, Алексей Миронов (Максим Палиенко, 83'), Джоэль Фамейе (Ilya Vorobjov, 76') Велес: Павел Овчинников, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Елисеев (Александр Кахидзе, 46'), Павел Котов (Алексей Вакулич, 56'), Igor Klimov, Руслан Фищенко, Андреа Чуканов (Lassana N'Diaye, 46'), Кирилл Радионов (Андрей Боковой, 54'), Mamadou Maiga, Артём Федчук (Никита Кирсанов, 72'), Алексей Баев Предупреждения: Артём Федчук (39'), Алексей Баев (41'), Renato Gojkovic (51'), Алексей Вакулич (60')
В турнирной таблице ФНЛ «Оренбург» занимает второе место (70 очков), а «Велес» — седьмое (54 очка).
Другие результаты:
«Томь» — «Торпедо» — 1:0
«Енисей» — «Балтика» — 1:2