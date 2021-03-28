ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» мчится к скудеттоСерия А: остановит ли кто-то «Интер», и кто удивит?
  • 08:26
    • Рябинский: Думаю, это последний бой Поветкина
  • 08:16
    • Уайт нокаутировал Поветкина в бою-реванше
  • 08:52
    • «Лидс» и «Парма» будут просматривать Кучаева на чемпионате Европы
  • 08:40
    • Рублев разгромил Сандгрена во втором круге турнира в Майами
  • 22:26
    • Синицина и Кацалапов — чемпионы мира в танцах на льду
    Все новости спорта

    Мухин: В 19 лет дебютировать за сборную России очень классно. Не понимаю, как так произошло

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Словении ЧМ-2022
    Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин поделился впечатлениями от дебюта за сборную России в матче против Словении (2:1) в отборе на ЧМ-2022.

    Максим Мухин против Йосипа Иличича
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Мухин против Йосипа Иличича

    Мухин вышел на поле на 86-й минуте, заменив Рифата Жамалетдинова.

    «Эмоции очень положительные. В 19 лет дебютировать за сборную России очень классно. Дебютировать в таком сложном матче, счет 2:1, — нужно было сыграть надежно. Все получилось. Конечно, всегда нужно готовиться на 100 процентов.

  • Черчесов: У нас получилось сыграть со Словенией 90 минут на хорошем уровнем
  • Читайте по теме

    • Намеков от тренерского штаба, могу ли выйти, не было. Вообще не понимаю, как так произошло, что вызвали в сборную. Потом пришло осознание уже», — приводит слова Мухина «Матч ТВ».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Приблизит ли сборная России выход в плей-офф молодежного Евро?
  • Россия U21 — Франция U21. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сможет ли Италия одержать вторую победу в отборе?
  • Болгария — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Алания» с «крылышками» начнут агрессивно?
  • «Алания» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.92
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Россия U21 — Франция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Болгария — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Алания — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Румыния — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грузия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Фуэнлабрада — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Косово — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Синнер — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры