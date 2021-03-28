Мухин: В 19 лет дебютировать за сборную России очень классно. Не понимаю, как так произошло

Максим Мухин против Йосипа Иличича Фото: globallookpress.com
Мухин вышел на поле на 86-й минуте, заменив Рифата Жамалетдинова.
«Эмоции очень положительные. В 19 лет дебютировать за сборную России очень классно. Дебютировать в таком сложном матче, счет 2:1, — нужно было сыграть надежно. Все получилось. Конечно, всегда нужно готовиться на 100 процентов.
Намеков от тренерского штаба, могу ли выйти, не было. Вообще не понимаю, как так произошло, что вызвали в сборную. Потом пришло осознание уже», — приводит слова Мухина «Матч ТВ».