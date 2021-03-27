Семак: Ждем от России агрессивной игры

Главный тренер «Зенита»дал интервью, в котором выразил ожидания от матчасов рамках второго тура квалификации на ЧМ-2022.

«Результат предыдущей игры словенцев, в которой они обыграли Хорватию — достаточно неожиданный. Он позволил сборной Словении с хорошим настроением готовиться к матчу с нашей сборной.

С другой стороны, взяв три очка с Хорватией, сборная Словении уже выполнила задачу-минимум в играх с претендентами на первое место в группе. А, может, и задачу-максимум. Но в любом случае для словенцев это хорошо и позволяет им с оптимизмом смотреть в будущее.

— Сборная России играет дома, конечно, будет действовать активно. Ждем от нее агрессивной игры. Тем более в этой встрече наша команда является фаворитом, хоть и нельзя сказать, что есть огромнейшая разница. С другой стороны, при игре дома со словенцами нужна только победа.»