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    Семак: Ждем от России агрессивной игры

    Футбол ЧМ-2022 Сборная России Футбол России Сборная Словении
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал интервью, в котором выразил ожидания от матча сборной России со сборной Словении в рамках второго тура квалификации на ЧМ-2022.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Результат предыдущей игры словенцев, в которой они обыграли Хорватию — достаточно неожиданный. Он позволил сборной Словении с хорошим настроением готовиться к матчу с нашей сборной.

    С другой стороны, взяв три очка с Хорватией, сборная Словении уже выполнила задачу-минимум в играх с претендентами на первое место в группе. А, может, и задачу-максимум. Но в любом случае для словенцев это хорошо и позволяет им с оптимизмом смотреть в будущее.

    — Сборная России играет дома, конечно, будет действовать активно. Ждем от нее агрессивной игры. Тем более в этой встрече наша команда является фаворитом, хоть и нельзя сказать, что есть огромнейшая разница. С другой стороны, при игре дома со словенцами нужна только победа.»

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