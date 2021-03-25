«МЮ» намерен предложить Сульшеру новый контракт

Главный тренерможет получить предложение о продлении контракта, сообщает Sunday Mirror.

По информации источника, руководство клуба довольно работой 48-летнего норвежца и готово продлить его контракт с командой, который истекает в июне 2022 года.

На данном этапе руководство клуба не переживает, что наставник еще не выиграл ни одного трофея у руля «МЮ». Боссы манкунианцев считают, что команда уже добились достаточного прогресса как на поле, так и за его пределами.

Отмечается, что по новому договору Сульшер будет получать 10 миллионов в год.