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    «МЮ» намерен предложить Сульшеру новый контракт

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может получить предложение о продлении контракта, сообщает Sunday Mirror.

    Уле Гуннар Сульшер
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    Уле Гуннар Сульшер

    По информации источника, руководство клуба довольно работой 48-летнего норвежца и готово продлить его контракт с командой, который истекает в июне 2022 года.

    На данном этапе руководство клуба не переживает, что наставник еще не выиграл ни одного трофея у руля «МЮ». Боссы манкунианцев считают, что команда уже добились достаточного прогресса как на поле, так и за его пределами.

    Отмечается, что по новому договору Сульшер будет получать 10 миллионов в год.

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