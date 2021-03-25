Хавбек сборной Германии сдал положительный тест на ковид

Полузащитникполучил положительный результат теста на коронавирус, находясь в сборной Германии, передает Bild.

Футболист тренировался вместе с командой 24 марта, а на следующий день получил положительный результат теста на COVID-19.

Утренняя тренировка сборной Германии перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Исландией была отменена, а футболисты немецкой сборной остались в номерах отеля.

Как сообщил СМИ представитель Немецкого футбольного союза Йенс Гриттнер, случившееся не повлияет на проведение игры.

Матч Германия — Исландия пройдет в Дуйсбурге 25 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.