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    «Зенит» заинтересовался тренером «Ромы»

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    «Зенит» заинтересован в услугах главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки, утверждает Il Tempo.

    Паулу Фонсека
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    Паулу Фонсека

    Контракт специалиста с римским клубом рассчитан до лета этого года. При этом соглашение предусматривает автоматическое продление в том случае, если команда выйдет в Лигу чемпионов. В связи с этим будущее Паулу определится только в конце кампании.

    Как отмечается, за 48-летним португальцем следят сразу несколько клубов. Среди них «Славия», «Наполи» и «Фиорентина». Ранее сообщалось, что «Спартак» был заинтересован в услугах Фонсеки, однако тренер отказался от работы в московском клубе.

    «Зенит», который сейчас возглавляет Сергей Семак, лидирует в чемпионате России.

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