«Зенит» заинтересовался тренером «Ромы»

заинтересован в услугах главного тренера, утверждает Il Tempo.

Контракт специалиста с римским клубом рассчитан до лета этого года. При этом соглашение предусматривает автоматическое продление в том случае, если команда выйдет в Лигу чемпионов. В связи с этим будущее Паулу определится только в конце кампании.

Как отмечается, за 48-летним португальцем следят сразу несколько клубов. Среди них «Славия», «Наполи» и «Фиорентина». Ранее сообщалось, что «Спартак» был заинтересован в услугах Фонсеки, однако тренер отказался от работы в московском клубе.

«Зенит», который сейчас возглавляет Сергей Семак, лидирует в чемпионате России.