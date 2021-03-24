Турция — Голландия: счет матча 4:2, обзор голов

одержала домашнюю победу над(4:2) в матче 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе G.

Счет в матче на 15-й минуте открыли хозяева. Йылмаз решил с носка пробить из-за штрафной и не прогадал — мяч рикошетом от де Лигта залетел в угол ворот.

На 34-й минуте турки доставили мяч в штрафную соперника, где Мален завалил Йокушлу, заработав пенальти в свои ворота. Йылмаз с «точки» сильно пробил в левый от себя угол ворот — Крул даже не дёрнулся.

На 46-й минуте счет стал крупным. Чалханоглу получил мяч от Мераша и мощно пробил из-за пределов штрафной. Крул не был готов к этому удару, и мяч с рикошетом от газона влетел под правую штангу.

Голландцы отквитали один мяч на 75-й минуте. Депай выполнил отличный навес слева в штрафную, Классен обработал мяч, развернулся и пробил низом мимо Чакыра.

Спустя минуту гости сократили отставание до минимума. После прострела Депая в штрафной Турции началась суматоха, и в итоге де Йонг, опередив соперника, головой протолкнул мяч за линию из вратарской.

На 81-й минуте Йылмаз великолепно использовал штрафной, назначенный после фола Вейналдума, и почти прямым ударом над «стенкой» поразил правую девятку.