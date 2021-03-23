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    Черчесов допустил выход двух габаритных форвардов

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Мальты ЧМ-2022
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к матчу с Мальтой в рамках отборочного раунда к чемпионату мира 2022 года.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Запланированное выполнили, хотя команда была не в полном составе. Оздоев и Зобнин — игроки обоймы, но в футболе без травм не бывает. На прошлом сборе не было четырнадцати, теперь двоих. Провели в Сочи несколько качественных тренировок.

    Четыре игрока присоединились к нам только прошлой ночью. Физически они в порядке, тактически — предстоит понять. Будем решать, кого и когда выпускать.

    Появление двух габаритных форвардов одновременно? В Лиге наций уже был такой эксперимент: Соболев и Дзюба играли минут двадцать вместе. Важно понимать, как их использовать. Идеи есть всегда, остальное зависит от ситуации на поле. Главное, что они в жизни общаются. Значит, и на поле будет контакт.

    Что касается календаря отбора, все команды на старте в равных условиях, предугадать невозможно. Сейчас думаем только о Мальте, а Мальта, уверен, только о России. На уровне сборных простых матчей не бывает», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

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