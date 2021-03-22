«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: счет матча 0:2, обзор голов

Лондонскийодержал гостевую победу над(2:0) в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 29-й минуте. Лукас Моура после классной стеночки с Кейном прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил во вратарскую, где Винисиусу оставалось поразить пустые ворота.

А на 68-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кэш сфолил на краю своей штрафной против Кейна.

Сам Гарри Кейн уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Тоттенхэм 0:2 Голы: 0:1 Винисиус (29'), 0:2 Гарри Кейн (пенальти) (68') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Морган Сансон (Росс Баркли, 6627'), Олли Уоткинс, Бертран Траоре (Анвар Эль-Гази, 6027'), Трезеге (Кинан Дэвис, 7927') Тоттенхэм: Уго Льорис, Серхио Регилон (Бен Дэвис, 5727'), Давинсон Санчес, Джо Родон, Джафет Танганга, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Джовани Ло Чельсо (Стивен Бергвейн, 6627'), Лукас Моура, Тангай Н'Домбеле (Мусса Сиссоко, 8127'), Гарри Кейн, Винисиус Предупреждения: Джовани Ло Чельсо (62'), Мэтти Кэш (74'), Джон МакГинн (81'), Винисиус (83'), Мэтт Таргетт (90')

После этой победы команда Жозе Моуринью вышла на шестое место в таблице чемпионата Англии. «Астон Вилла» расположилась на 10-й строчке.