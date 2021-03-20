Рамос не попал в заявку «Реала» на матч против «Сельты»

«Реал» представил список игроков, вызванных на предстоящий матч с «Сельтой» в рамках 28-го тура чемпионата Испании.

Отмечается, что Зидан решил не включать в итоговую заявку центрального защитника Серхио Рамоса, который посреди недели отыграл большую часть ответного поединка против «Аталанты» (3:1) в рамках Лиги чемпионов.

Как сообщает Marca, 34-летний защитник в этом поединке получил повреждение левой голени. Травма не слишком серьезная, но Серхио решили поберечь на будущие матчи 1/4 финала ЛЧ против «Ливерпуля».

Матч «Сельта» — «Реал» состоится 20 марта и начнется в 18:15 мск.