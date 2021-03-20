«Оренбург» — «Краснодар-2»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча Фото: ФК «Оренбург»
Встреча, которая прошла в Оренбурге, завершилась со счетом 1:0.
Победный гол на 54-й минуте забил Дмитрий Воробьев.
Футбол. Россия. ФНЛ
Оренбург — Краснодар-2 1:0
Гол: 1:0 Дмитрий Воробьёв (54') Оренбург: Андрей Климович, Михаил Сиваков, Тимур Аюпов, Андрей Малых, Адесойе Ойеволе, Николай Прудников (Ilya Vorobjov, 6827'), Дмитрий Воробьёв, Джоэль Фамейе (Oleksandr Noyok, 9027'), Денис Ткачук, Алексей Миронов, Андрей Козлов (Максим Палиенко, 7327') Краснодар-2: Станислав Агкацев (Sergey Eshchenko, 6227'), Андрей Ивашин, Dmitri Ivanov (Igor Andreev, 6127'), Сергей Бородин, Daniil Kornyushin, Данил Пелих (Руслан Апеков, 6927'), Виталий Стежко, Александр Черников, Максим Кутовой (Никита Сергеев, 4627'), Rustam Khalnazarov (Олег Исаенко, 5527'), Леон Сабуа Предупреждения: Тимур Аюпов (72'), Александр Черников (77'), Дмитрий Воробьёв (90'), Леон Сабуа (90')
В турнирной таблице ФНЛ «Оренбург» занимает второе место (64 очка), а «Краснодар-2» — 16-е (34 очка).
Другие результаты:
«Томь» — «Факел» — 0:3
«Енисей» — «Акрон» — 0:1