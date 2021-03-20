«Ницца» — «Марсель»: счет матча 3:0, обзор голов

Футболисты «Ниццы» Фото: globallookpress.com
Встреча, которая прошла на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счетом 3:0.
По голу забили Кефрен Тюрам-Юльен, Амин Гуири и Алексис Клод Морис отличившись на 34-й, 74-й и 90+1-й минутах.
Футбол. Франция. Лига 1
Ницца — Марсель 3:0
Голы: 1:0 Кефрен Тюрам-Юльен (34'), 2:0 Амин Гуири (74'), 3:0 Алексис Клод (90') Ницца: Вальтер Бенитес, Флавьюс Данильюк, Ассан Камара, Джордан Лотомба, Жан-Клер Тодибо, Морган Шнейдерлен, Алексис Клод, Кефрен Тюрам-Юльен, Мизьян Маолида (Юсеф Аталь, 6727'), Каспер Дольберг, Амин Гуири Марсель: Стив Манданда, Альваро Гонсалес (Саиф-Эдин Хауи, 6927'), Леонардо Балерди, Дуйе Чалета-Цар, Оливье Нтшан (Луис Энрике, 4627'), Пап Гуй, Юто Нагатомо (Хироки Сакаи, 1527'), Флорьян Товен, Поль Лирола, Димитри Пайет (Дарио Бенедетто, 7327'), Аркадиуш Милик Предупреждения: Дуйе Чалета-Цар (78'), Вальтер Бенитес (90')
В турнирной таблице Лиги 1 «Ницца» занимает десятое место (39 очков), а «Марсель» — шестое (45 очков).