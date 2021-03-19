«Монако» запретил Головину играть со Словенией

Полузащитник «Монако»не сыграет за сборную России со Словенией в рамках отбора на ЧМ-2022, сообщает официальный сайт «монегасков».

Футболист не сможет отправиться в Россию, так как для этого потребовалось бы особое разрешение.

Дело в том, что клубы французской Лиги 1 запретили игрокам покидать Европейский союз на время перерыва на матчи сборных, чтобы им не пришлось уходить на карантин по возвращении.

Таким образом, Головин сможет сыграть только в матчах с Мальтой и Словакией.

Россия сыграет с Мальтой 24 марта, 27 марта россияне встретятся с командой Словении, а 30 марта — с командой Словакии.