«Монако» запретил Головину играть со Словенией

Александр Головин Фото: globallookpress.com
Футболист не сможет отправиться в Россию, так как для этого потребовалось бы особое разрешение.
Дело в том, что клубы французской Лиги 1 запретили игрокам покидать Европейский союз на время перерыва на матчи сборных, чтобы им не пришлось уходить на карантин по возвращении.
Таким образом, Головин сможет сыграть только в матчах с Мальтой и Словакией.
Россия сыграет с Мальтой 24 марта, 27 марта россияне встретятся с командой Словении, а 30 марта — с командой Словакии.