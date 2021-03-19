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    «Монако» запретил Головину играть со Словенией

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет за сборную России со Словенией в рамках отбора на ЧМ-2022, сообщает официальный сайт «монегасков».

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Футболист не сможет отправиться в Россию, так как для этого потребовалось бы особое разрешение.

    Дело в том, что клубы французской Лиги 1 запретили игрокам покидать Европейский союз на время перерыва на матчи сборных, чтобы им не пришлось уходить на карантин по возвращении.

    Таким образом, Головин сможет сыграть только в матчах с Мальтой и Словакией.

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    • Россия сыграет с Мальтой 24 марта, 27 марта россияне встретятся с командой Словении, а 30 марта — с командой Словакии.

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