Янг Бойз — Аякс. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.03.2021)

В 23:00 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Янг Бойз»: Гийом Февр, Мохамед Али Камара, Жордан Лефор, Фабиан Лустенбергер, Сильван Хефти, Венсан Сьерро, Миралем Сулеймани, Кристиан Фасснахт, Sandro Lauper, Мешак Элия, Жан-Пьер Нсаме.

«Аякс»: Мартен Стекеленбург, Эдсон Альварес, Devyne Rensch, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Дави Классен, Райан Гравенберх, Дейли Блинд, Давид Нерес, Душан Тадич, Антони.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Аякс» — «Янг Бойз» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

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