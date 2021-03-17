Рамос: «Реал» контролировал матч против «Аталанты» и мог забить еще

Защитникподвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с(3:1).

«Задачей был проход в следующий раунд. Мы вышли на поле с желанием пройти дальше, контролировать мяч и игру. Мы создали много моментов и могли забить больше голов, но так у нас на протяжении всего сезона.

Мы не знали, как "Аталанта" будет прессинговать, но мы быстро взяли игру под контроль. Мы знали, что, учитывая скорость их атакующих игроков, будем в опасности, однако все прошло хорошо, моментов у них было немного. О контракте мне пока нечего сказать, как только будут новости, я все расскажу», — цитирует Рамоса Marca.

Напомним, что и в первом матче победил «Королевский клуб» — 1:0.