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    Рамос: «Реал» контролировал матч против «Аталанты» и мог забить еще

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    Защитник «Реала» Серхио Рамос подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:1).

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    «Задачей был проход в следующий раунд. Мы вышли на поле с желанием пройти дальше, контролировать мяч и игру. Мы создали много моментов и могли забить больше голов, но так у нас на протяжении всего сезона.

    Мы не знали, как "Аталанта" будет прессинговать, но мы быстро взяли игру под контроль. Мы знали, что, учитывая скорость их атакующих игроков, будем в опасности, однако все прошло хорошо, моментов у них было немного. О контракте мне пока нечего сказать, как только будут новости, я все расскажу», — цитирует Рамоса Marca.

    Напомним, что и в первом матче победил «Королевский клуб» — 1:0.

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