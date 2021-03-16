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    Мевля вызван в сборную Словении для подготовки к матчу с Россией

    Футбол Сборная Словении ЧМ-2022 Сборная России Футбол России Сборная Кипра Сборная Хорватии
    Тренерский штаб сборной Словении огласил состав, который будет готовиться к матчам отборочного цикла ЧМ-2022 с командами России, Кипра и Хорватии.

    Миха Мевля
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    Миха Мевля

    Словенцы примут хорватов 24 марта, 27 марта сыграют с россиянами в Сочи, а на Кипре выступят 30 марта.

    Вратари: Ян Облак («Атлетико», Испания), Вид Белец («Салернитана», Италия), Зига Фрелих («Олимпия»).

    Защитники: Боя Йокич («Уфа», Россия), Миха Мевля («Сочи», Россия), Кенан Байрич («Слован», Братислава, Словакия), Юре Балковец («Фатих Карагюмрюк», Турция), Миха Блажич («Ференцварош», Венгрия), Марио Юрчевич («Осиек», Хорватия), Нейц Скубиц («Коньяспор», Турция), Петар Стоянович («Динамо» Загреб, Хорватия).

    Полузащитники: Яка Бийол («Ганновер», Германия), Домен Чрнигой («Венеция», Италия), Йон Горенц-Станкович («Штурм», Грац, Австрия), Нино Коутер («Мура»), Ясмин Куртич («Парма», Италия), Санди Ловрич («Лугано», Швейцария), Амедей Ветрих («Газиантеп», Турция), Миха Зайц («Дженоа», Италия).

    Нападающие: Дамьян Бохар («Осиек», Хорватия), Йосип Иличич («Аталанта», Италия), Блаж Крамер («Цюрих», Швейцария), Андраж Шпорар («Брага», Португалия), Харис Вучкич («Реал Сарагоса», Испания), Лука Захович («Погонь», Щецин, Польша).

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