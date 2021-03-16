ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Ливерпуля»Возвращение к истокам. «Ливерпуль» постепенно обретает уверенность
  • 22:03
    • Де Брейне выйдет в старте «Ман Сити» против «Боруссии»
  • 21:55
    • Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Реалом»
  • 19:49
    • «Спартак» интересуется форвардом сборной США
  • 19:35
    • «Коламбус» выставил российского нападающего на драфт отказов
  • 18:38
    • Сантуш рассказал о мечте Роналду выиграть ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Индзаги: Свою задачу в Лиге чемпионов «Лацио» уже решил

    Футбол Лацио Футбол Италии Бавария Футбол Германии Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги высказал мнение об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

    Симоне Индзаги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Индзаги

    В первом матче мюнхенский клуб в Риме разгромил итальянцев со счетом 4:1.

    «Мы понимаем, как тяжело пришлось трудиться, чтобы проводить такие матчи.

    Постараемся показать хороший футбол, тем более что до первой встречи с "Баварией" мы в этой Лиге чемпионов не проигрывали. Хотим сыграть достойно.

    Хотим играть в Лиге чемпионов чаще. Это наша первая 1/8 финала за 20 лет. Надо получать удовольствие от таких матчей.

    Надеюсь, нам это удастся, потому что мы все амбициозны. Свою задачу в Лиге чемпионов мы решили, нашей целью был выход в плей-офф», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» забьют еще до перерыва?
  • «Реал» Мадрид — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Продлит ли «Ман Сити» серию поражений «Боруссии»?
  • «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Наконец-то произойдет обмен голами?
  • «Борнмут» — «Суонси». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Борнмут — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Челси — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры