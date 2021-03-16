Индзаги: Свою задачу в Лиге чемпионов «Лацио» уже решил

Главный тренер «Лацио»высказал мнение об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с

В первом матче мюнхенский клуб в Риме разгромил итальянцев со счетом 4:1.

«Мы понимаем, как тяжело пришлось трудиться, чтобы проводить такие матчи.

Постараемся показать хороший футбол, тем более что до первой встречи с "Баварией" мы в этой Лиге чемпионов не проигрывали. Хотим сыграть достойно.

Хотим играть в Лиге чемпионов чаще. Это наша первая 1/8 финала за 20 лет. Надо получать удовольствие от таких матчей.

Надеюсь, нам это удастся, потому что мы все амбициозны. Свою задачу в Лиге чемпионов мы решили, нашей целью был выход в плей-офф», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.