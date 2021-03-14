Мусаев: Сегодня для «Краснодара» важно было просто добиться победы

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал победу над(4:0) в матче 22-го тура РПЛ.

«Был напряженный матч. Соперник играет низким блоком, рассчитывает на быстрые атаки и стандартные положения, не спеша вводит мяч, есть небольшие задержки времени.

Это вносит нервозность. Особенно если ты не можешь забить быстро, то с каждой минутой начинаешь всё больше и больше переживать об итоговом результате.

Хорошо, что нам удалось забить в первом тайме. Плохо, что не реализовали еще два момента. В начале второго тайма у нас был хороший контроль мяча, но упустили опасную атаку.

Сделали замены, успокоили игру и довели дело до победы. Сегодня важно было просто добиться победы», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» с 34 очками поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.