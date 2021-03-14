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    «Лейпциг» поделил очки с «Айнтрахтом»

    «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт РБ Лейпциг Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В матче 25-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» — 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на первых минутах второго тайма открыли хозяева. Из-за пределов штрафной по воротам «орлов» пробил кто-то из игроков «Лейпцига». Кипер гостей отбил мяч перед собой, а избежавший офсайда Эмиль Форсберг переправил сферу в сетку.

    Гости отыгрались на 61-й минуте. Прошла прострельная передача с левого фланга в центр штрафной с«быков», сыграл на опережении полузащитник Даити Камада, который через рикошет отправил снаряд в ворота.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    РБ Лейпциг — Айнтрахт Ф 1:1
    Голы: 1:0 Эмиль Форсберг (46'), 1:1 Даити Камада (61') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Деотшанкюль Юпамекано (Лукас Клостерман, 28'), Норди Мукиэле, Марцель Хальстенберг, Марсель Забитцер, Амаду Айдара (Тайлер Адамс, 85'), Эмиль Форсберг (Хван Хи Чан, 85'), Александр Сёрлот, Джастин Клюйверт (Даниэль Ольмо, 75'), Юссуф Поульсен (Кристофер Нкунку, 75') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Evan N'Dicka, Штефан Ильзанкер, Тута, Джибриль Соу, Филип Костич, Даити Камада (Рагнар Ахе, 81'), Себастьян Роде, Макото Хасебе, Амин Юнес (Аймен Баркок, 72'), Андре Силва (Лука Йович, 72') Предупреждения: Амин Юнес (15'), Джастин Клюйверт (44'), Evan N'Dicka (49'), Тута (69'), Норди Мукиэле (90')

    «РБ Лейпциг» с 53 очками занимает второе место в таблице Бундеслиги, на 5 очков оставая от «Баварии». У франкфуртской команды 44 очка и 4 место.

    19 марта состоится матч «Арминия» — «РБ Лейпциг». 20 марта «Айнтрахт» примет «Унион Берлин».

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