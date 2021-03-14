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    Гвардиола: «Ман Сити» снова показал надежность в обороне и победил

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над «Фулхэмом» (3:0) в матче 28-го тура чемпионата Англии.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мы знали, что будет сложный матч. Просто посмотрите на последние результаты "Фулхэма". Они не пропускают голы. Мы снова показали надежность в обороне. Да, мы снова победили.

    "Фулхэм" хорошо защищался, но в нужный момент мы решили задачу. Очень рад за игроков, доволен их отношением. Сейчас мы едем в Будапешт. Там еще один финал. Далее четвертьфинал Кубка Англии.

    Я смогу приехать в Венгрию с хорошо подготовленной командой благодаря ротации. Иногда игроки мне не верят, но я правда хочу, чтобы выходили на поле все. Иногда это сложно, но каждый должен внести свой вклад», — цитирует Гвардиолу Goal.

    «Манчестер Сити» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу АПЛ. «Фулхэм» расположился на 18-й строчке.

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