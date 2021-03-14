Гвардиола: «Ман Сити» снова показал надежность в обороне и победил

Главный тренерпрокомментировал разгромную победу над(3:0) в матче 28-го тура чемпионата Англии.

«Мы знали, что будет сложный матч. Просто посмотрите на последние результаты "Фулхэма". Они не пропускают голы. Мы снова показали надежность в обороне. Да, мы снова победили.

"Фулхэм" хорошо защищался, но в нужный момент мы решили задачу. Очень рад за игроков, доволен их отношением. Сейчас мы едем в Будапешт. Там еще один финал. Далее четвертьфинал Кубка Англии.

Я смогу приехать в Венгрию с хорошо подготовленной командой благодаря ротации. Иногда игроки мне не верят, но я правда хочу, чтобы выходили на поле все. Иногда это сложно, но каждый должен внести свой вклад», — цитирует Гвардиолу Goal.

«Манчестер Сити» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу АПЛ. «Фулхэм» расположился на 18-й строчке.