«Боруссия» Д — «Герта»: счет матча 2:0, обзор голов

Дортмундскаяодержала домашнюю победу над берлинской(2:0) в матче 25-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче был открыт на 54-й минуте — после передачи Марко Ройса забил Юлиан Брандт.

На 80-й минуте берлинцы остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Владимир Дарида.

Уже в компенсированное время смог отличиться вышедший на замену 16-летний форвард Юссуфа Мукоко, для которого гол стал уже третьим в Бундеслиге.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Герта 2:0 Голы: 1:0 Юлиан Брандт (54'), 2:0 Youssoufa Moukoko (90') Боруссия Д: Марвин Хиц, Матеу Морей (Тома Мёнье, 71'), Нико Шульц, Матс Хуммельс (Дан-Аксель Загаду, 58'), Эмре Джан, Махмуд Дахуд, Торган Азар (Джованни Рейна, 71'), Марко Ройс (Youssoufa Moukoko, 84'), Юлиан Брандт, Джуд Беллингхэм, Эрлинг Холанн Герта: Руне Альменнинг Ярстейн, Никлас Штарк, Лукас Клюнтер, Мартон Дардаи, Владимир Дарида, Максимилиан Миттельштедт, Марвин Платтенхардт (Matthew Leckie, 59'), Лука Тусар, Дейорайсо Зефёйк (Доди Лукебакио, 59'), Кшиштоф Пёнтек (Омар Альдерете, 82'), Джон Кордоба (Явайро Дилросун, 68') Предупреждения: Нико Шульц (23'), Дейорайсо Зефёйк (59') Удаление: Владимир Дарида (80')

«Боруссия» поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, «Герта» занимает 15-е место.