Оливейра: Два гола в Турине — это уникальные эмоции

Полузащитник «Порту», оформивший дубль в ответном матче с, прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Туринцы дома победили «Порту» (3:2 д.в.) в ответном матче 1/8 финала, но уступили по сумме двух матчей (4:4) за счет выездных голов португальцев.

«Два гола в Турине — это уникальные эмоции. Мы невероятно рады выходу в четвертьфинал.

Очевидно, что мы заслужили этот результат. Думаю, это повод для гордости для клуба и всей нашей страны.

Пришлось здорово поработать, часто мы оборонялись всей командой, но все время искали шанс забить. Мы на седьмом небе от счастья!

Это награда для всей команды. Мы заслужили ее за все, что сделали сегодня, и за все трудности, с которыми пришлось столкнуться по ходу сезона», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.