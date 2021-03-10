«Марсель» — «Ренн»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный гол забил на 88-й минуте полузащитник хозяев Микаэль Кюизанс.
Эта игра стала первой для «Марселя» под руководством Хорхе Сампаоли. Аргентинский специалист был представлен в качестве главного тренера клуба 9 марта.
Футбол. Франция. Лига 1
Марсель — Ренн 1:0
Гол: 1:0 Микаэль Кюизанс (88') Марсель: Стив Манданда, Альваро Гонсалес, Леонардо Балерди, Дуйе Чалета-Цар, Бубакар Камара, Димитри Пайет (Микаэль Кюизанс, 81'), Саиф-Эдин Хауи (Луис Энрике, 61'), Юто Нагатомо (Кристофер Роккья, 81'), Поль Лирола, Аркадиуш Милик (Дарио Бенедетто, 69'), Флорьян Товен Ренн: Альфред Гомис, Жерзино Ньямси, Наиф Агер, Фет Мауасса (Адриен Трюффер, 66'), Брандон Соппи, Мартен Терье, Клеман Гренье (Бенжамен Буриго, 66'), Эдуардо Камавинжа (Адриен Эну, 90'), Стивен Н'Зонзи, Жереми Доку, Серу Гирасси (Флавьен Тэт, 85') Предупреждения: Дуйе Чалета-Цар (31'), Эдуардо Камавинжа (33'), Наиф Агер (40'), Жерзино Ньямси (45'), Бубакар Камара (79')
Провансальцы занимают 6-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 42 очка. Коллектив Жюльена Стефана с 38 очками располагается на 10-й строчке.
Следующий матч «Марсель» проведет с «Брестом» 13 марта на выезде. «Ренн» днем позднее примет «Страсбур».