Лопетеги: Холанн определит новую эру футбола

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги похвалил игру форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанна.

«Шмели» обыграли «Севилью» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а Холанд забил 4 гола в двух матчах.

«В трех из четырех таймов мы были лучшей командой. Но этого было недостаточно, потому что в Севилье они нас серьезно наказали благодаря игроку, который определит новую эру футбола.

Впрочем, у них есть не только Холанд, а футболисты высочайшего класса играют на каждой позиции. Мы отлично себя проявили и играли с гордостью, поэтому результат огорчает. Наши ребята заслуживали большего», — цитирует Лопетеги AS.

Напомним, что дортмундцы выбили «Севилью» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.