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    Лопетеги: Холанн определит новую эру футбола

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    Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги похвалил игру форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанна.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Шмели» обыграли «Севилью» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а Холанд забил 4 гола в двух матчах.

    «В трех из четырех таймов мы были лучшей командой. Но этого было недостаточно, потому что в Севилье они нас серьезно наказали благодаря игроку, который определит новую эру футбола.

    Впрочем, у них есть не только Холанд, а футболисты высочайшего класса играют на каждой позиции. Мы отлично себя проявили и играли с гордостью, поэтому результат огорчает. Наши ребята заслуживали большего», — цитирует Лопетеги AS.

    Напомним, что дортмундцы выбили «Севилью» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

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