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    Агент Сергея Реброва: Только на собрании наркоманов могли сказать, что работа в ЦСКА помешает ему на Украине

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    Известный агент Шандор Варга, представляющий интересы главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва, прокомментировал слухи о том, что в услугах его клиента заинтересован ЦСКА.

    Сергей Ребров
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    Сергей Ребров

    «Эта информация — полная ерунда. Я 25 лет являюсь его агентом и работаю над всеми его контрактами. Так что это кто-то перебрал дозу, наверное.

    Он сейчас третий раз подряд будет чемпионом Венгрии, у "Ференцвароша" такое было в последний раз почти 100 лет назад. Поэтому он счастлив, у него есть действующий контракт, и никаких обсуждений ни с каким другим клубом у нас не было.

    Со мной, во всяком случае, точно никто не связывался. А других посредников у него нет и не было последние 25 лет.

    Кто вообще мог сказать, что работа в ЦСКА помешает ему на родине? Пусть назовут этого человека. Такое могли сказать разве что на собрании наркоманов.

    Тем более, у ЦСКА хороший тренер. Это самый стабильный клуб России за последние 20 лет, они и сейчас борются за чемпионство. Так что я только рад за них. Удачи ЦСКА и российскому футболу», — приводит слова Варги Sport24.

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