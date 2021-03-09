Агент Сергея Реброва: Только на собрании наркоманов могли сказать, что работа в ЦСКА помешает ему на Украине

Известный агент, представляющий интересы главного тренера «Ференцвароша», прокомментировал слухи о том, что в услугах его клиента заинтересован ЦСКА.

«Эта информация — полная ерунда. Я 25 лет являюсь его агентом и работаю над всеми его контрактами. Так что это кто-то перебрал дозу, наверное.

Он сейчас третий раз подряд будет чемпионом Венгрии, у "Ференцвароша" такое было в последний раз почти 100 лет назад. Поэтому он счастлив, у него есть действующий контракт, и никаких обсуждений ни с каким другим клубом у нас не было.

Со мной, во всяком случае, точно никто не связывался. А других посредников у него нет и не было последние 25 лет.

Кто вообще мог сказать, что работа в ЦСКА помешает ему на родине? Пусть назовут этого человека. Такое могли сказать разве что на собрании наркоманов.

Тем более, у ЦСКА хороший тренер. Это самый стабильный клуб России за последние 20 лет, они и сейчас борются за чемпионство. Так что я только рад за них. Удачи ЦСКА и российскому футболу», — приводит слова Варги Sport24.