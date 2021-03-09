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    Клопп: В Лиге чемпионов мы на ходу, будем биться как надо

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о настрое на ответный матч с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    Первую встречу мерсисайдцы выиграли на выезде со счетом 2:0.

    «Я говорил пять тысяч раз, что мы бы так не любили футбол, если бы никто не мог смотреть его на стадионе. Нам не хватает болельщиков.

    У нас была атмосфера, какую мало где в мире встретишь. Это не оправдание [нашим плохим результатам], но в трудные времена она могла помочь. Не дождусь дня, когда людей снова пустят на трибуны.

    Я рад, что в среду у нас будет такая возможность. У нас были хорошие эпизоды в этом сезоне: "шпоры", "Вест Хэм" недавно. Беда со стабильностью.

    В Лиге чемпионов мы на ходу. У "Лейпцига" своя динамика, он выиграл четыре последних матча [на внутренней арене]. Но предыдущие результаты не влияют на эту игру.

    Почему мы можем выиграть Лигу чемпионов? Две причины: во-первых, наш уровень, во-вторых, футбол как таковой. У тебя всегда есть шанс выиграть ближайший матч.

    Мы провели только первый тайм, нас ждет второй. Я в нас не сомневаюсь. Будем биться как надо», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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