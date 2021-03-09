Клопп: В Лиге чемпионов мы на ходу, будем биться как надо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о настрое на ответный матч с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первую встречу мерсисайдцы выиграли на выезде со счетом 2:0.

«Я говорил пять тысяч раз, что мы бы так не любили футбол, если бы никто не мог смотреть его на стадионе. Нам не хватает болельщиков.

У нас была атмосфера, какую мало где в мире встретишь. Это не оправдание [нашим плохим результатам], но в трудные времена она могла помочь. Не дождусь дня, когда людей снова пустят на трибуны.

Я рад, что в среду у нас будет такая возможность. У нас были хорошие эпизоды в этом сезоне: "шпоры", "Вест Хэм" недавно. Беда со стабильностью.

В Лиге чемпионов мы на ходу. У "Лейпцига" своя динамика, он выиграл четыре последних матча [на внутренней арене]. Но предыдущие результаты не влияют на эту игру.

Почему мы можем выиграть Лигу чемпионов? Две причины: во-первых, наш уровень, во-вторых, футбол как таковой. У тебя всегда есть шанс выиграть ближайший матч.

Мы провели только первый тайм, нас ждет второй. Я в нас не сомневаюсь. Будем биться как надо», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.