Анчелотти заявил, что «Эвертон» не на одном уровне с «Челси»

Главный тренерпрокомментировал гостевое поражение от(0:2) в 28-м туре АПЛ.

«"Челси" сыграл лучше нас и заслужил победу. Мы хорошо защищались 30 минут, но когда мы пропустили, нам стало тяжело. У них хорошая команда.

Тридцать минут игра была такой, как мы планировали. У нас моментов было немного. Ришарлисон мог забить. Но давайте откровенно: мы не на одном уровне с "Челси". Мы не можем играть открыто против такой команды. Мы планировали сыграть так же, как с "Ливерпулем" (2:0), но там мы рано забили.

Мы рассчитываем побороться за место в еврокубках. Такая борьба нам на пользу. Мы будем в гонке до конца. Мы разочарованы поражением, но это не трагедия. Ждем следующий матч», — сказал Анчелотти BT Sport.

«Челси» идет на четвертом месте в таблице АПЛ, набрав 50 очков. «Эвертон» прервал трехматчевую победную серию и занимает пятую строчку с 46 очками.