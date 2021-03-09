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    Анчелотти заявил, что «Эвертон» не на одном уровне с «Челси»

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    Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал гостевое поражение от «Челси» (0:2) в 28-м туре АПЛ.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «"Челси" сыграл лучше нас и заслужил победу. Мы хорошо защищались 30 минут, но когда мы пропустили, нам стало тяжело. У них хорошая команда.

    Тридцать минут игра была такой, как мы планировали. У нас моментов было немного. Ришарлисон мог забить. Но давайте откровенно: мы не на одном уровне с "Челси". Мы не можем играть открыто против такой команды. Мы планировали сыграть так же, как с "Ливерпулем" (2:0), но там мы рано забили.

    Мы рассчитываем побороться за место в еврокубках. Такая борьба нам на пользу. Мы будем в гонке до конца. Мы разочарованы поражением, но это не трагедия. Ждем следующий матч», — сказал Анчелотти BT Sport.

    «Челси» идет на четвертом месте в таблице АПЛ, набрав 50 очков. «Эвертон» прервал трехматчевую победную серию и занимает пятую строчку с 46 очками.

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