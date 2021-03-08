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    Лопетеги: Намерены побороться с «Боруссией» изо всех сил

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    Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги рассказал о готовности к ответному матчу с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Юлен Лопетеги
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    Юлен Лопетеги

    Первый матч завершился выездной победой «Боруссии» в Испании со счетом 3:2.

    «Мы приехали сюда с большим желанием и энтузиазмом. Намерены побороться изо всех сил. Понимаем, что впереди матч, от которого очень многого ждут.

    При таком напряженном расписании все пролетает очень быстро. Важно как ты справляешься с этими испытаниями. Это сложный, но интересный вызов.

    Нам противостоит дортмундская "Боруссия" — великолепная команда с очень хорошими игроками. Среди них [Эрлинг] Холанд — нападающий мирового класса», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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