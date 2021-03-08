Лопетеги: Намерены побороться с «Боруссией» изо всех сил

Юлен Лопетеги Фото: globallookpress.com
Первый матч завершился выездной победой «Боруссии» в Испании со счетом 3:2.
«Мы приехали сюда с большим желанием и энтузиазмом. Намерены побороться изо всех сил. Понимаем, что впереди матч, от которого очень многого ждут.
При таком напряженном расписании все пролетает очень быстро. Важно как ты справляешься с этими испытаниями. Это сложный, но интересный вызов.
Нам противостоит дортмундская "Боруссия" — великолепная команда с очень хорошими игроками. Среди них [Эрлинг] Холанд — нападающий мирового класса», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.