Лопетеги: Намерены побороться с «Боруссией» изо всех сил

Главный тренер «Севильи»рассказал о готовности к ответному матчу с дортмундскойв 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый матч завершился выездной победой «Боруссии» в Испании со счетом 3:2.

«Мы приехали сюда с большим желанием и энтузиазмом. Намерены побороться изо всех сил. Понимаем, что впереди матч, от которого очень многого ждут.

При таком напряженном расписании все пролетает очень быстро. Важно как ты справляешься с этими испытаниями. Это сложный, но интересный вызов.

Нам противостоит дортмундская "Боруссия" — великолепная команда с очень хорошими игроками. Среди них [Эрлинг] Холанд — нападающий мирового класса», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.