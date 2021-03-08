«Арсенал» — «Локомотив»: счет матча 0:3, обзор голов

одержал победу надв выездном матче 21-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

«Железнодорожники» вышли вперед на 71-й минуте, когда Гжегож Крыховяк сделал перевод к левому углу штрафной, Федор Смолов обработал мяч и шикарным ударом поразил дальний угол ворот.

Спустя три минуты «красно-зеленые» удвоили свое преимущество. Франсуа Камано от углового флажка отдал передачу на ближнюю штангу, где Смолов продолжил прострелом к линии вратарской, а Мурило в борьбе протолкнул мяч в ворота.

Победную точку на 85-й минуте поставил Рифат Жемалетдинов, который в касание переправил мяч в сетку после передачи Дмитрия Баринова.

Футбол. Россия. Премьер-лига Арсенал Тула — Локомотив 0:3 Голы: 0:1 Фёдор Смолов (71'), 0:2 Мурило Серкейра (75'), 0:3 Рифат Жемалетдинов (85') Арсенал Тула: Артур Нигматуллин, Роберт Бауэр, Тарас Бурлак, Гиа Григалава, Николай Рассказов (Игорь Горбатенко, 88'), Александр Ломовицкий (Даниил Хлусевич, 89'), Эванс Кангва (Лука Джорджевич, 79'), Сергей Ткачёв (Игорь Коновалов, 66'), Горан Чаушич, Георги Костадинов, Evgeni Lutsenko Локомотив: Гилерме, Пабло, Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Дмитрий Рыбчинский (Дмитрий Живоглядов, 57'), Гжегож Крыховяк, Рифат Жемалетдинов, Франсуа Камано (Nikolay Titkov, 86'), Даниил Куликов (Дмитрий Баринов, 69'), Максим Мухин (Станислав Магкеев, 87'), Виталий Лисакович (Фёдор Смолов, 69') Предупреждения: Дмитрий Рыбчинский (8'), Максим Мухин (40'), Сергей Ткачёв (49'), Даниил Куликов (52'), Роберт Бауэр (63'), Мацей Рыбусь (78'), Лука Джорджевич (84')

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает седьмое место (34 очка), а «Арсенал» — 15-е (14 очков).