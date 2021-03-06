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    «Шальке» разошелся миром с «Майнцем»

    «Шальке» — «Майнц»: счет матча 0:0

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Шальке 04 Майнц Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В матче 24-го тура чемпионата Германии «Шальке» на своем поле сыграл вничью с «Майнцем» — 0:0.

    «Шальке»
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    «Шальке»

    Для клуба из Гельзенкирхена эта игра стала первой при новом главном тренере Димитриосе Граммозисе.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Шальке 04 — Майнц 0:0
    Шальке 04: Фредерик Реннов, Шкодран Мустафи, Тимо Беккер, Malick Thiaw, Суат Сердар, Виллиам, Зеад Колашинац (Омар Маскарель, 78'), Джан Боздоган (Бенжамен Стамбули, 46'), Kerim Calhanoglu, Бенито Раман (Бастиан Очипка, 90'), Matthew Hoppe (Luca Schuler, 61') Майнц: Робин Центнер, Йерри Юсте Ст., Stefan Bell, Мусса Ньякат, Данни Латца (Жан-Поль Бутьюс, 46'), Данни да Коста (Даниэль Брозински, 80'), Филипп Мвене, Доминик Кор, Леандро Баррейро Мартинс (Кевин Штёгер, 89'), Адам Салаи (Роберт Глатцель, 74'), Жонатан Буркардт (Робин Куайсон, 89') Предупреждения: Зеад Колашинац (9'), Stefan Bell (47'), Адам Салаи (50'), Омар Маскарель (84')

    «Шальке» не может победить в девятом матче подряд, команда находится на 18-м месте в таблице Бундеслиги . «Майнц» занимает 16-ю строчку.

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