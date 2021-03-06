ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосе Саломон РондонМаксимальная эффективность Рондона. Венесуэлец принес победу над «Ахматом»
  • 22:25
    • «Бавария» вырвала победу у «Боруссии», Левандовский оформил хет-трик
  • 21:02
    • «Ростов» разошелся миром с «Сочи»
  • 20:36
    • СКА одержал третью победу в серии с минским «Динамо»
  • 20:22
    • «Динамо» вырвало волевую победу у «Северстали» и повело в серии
  • 20:13
    • «Севилья» на выезде проиграла «Эльче»
    Все новости спорта

    Карпин: Результатом матча с «Сочи» не удовлетворен

    Футбол Ростов Сочи РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 21-го тура чемпионата России против «Сочи» (0:0).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Результатом не удовлетворен. Естественно, нет. Если вы игру смотрели, сами все видели. У нас были моменты.

    У соперника, за исключением стандартов, а также попадания Заболотного в штангу, больше опасных ударов вспомнить не могу.

    У нас, особенно в первом тайме, были стопроцентные моменты.

    Алеесами? Без проблем справился. С Заболотным тяжело бороться, но он без проблем справился.

    Он опытный игрок, команда и так слишком молодая, поэтому сделали выбор в пользу него», — отметил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Защитит ли Ян свой титул?
  • Петр Ян — Алджамейн Стерлинг. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Заря» снова одержит победу?
  • «Заря» — «Львов». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Приведет ли Леброн свою команду к победе в Матче всех звезд?
  • Команда Дюранта — команда Джеймса. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.73
  • Экспресс дня 7 марта
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Петр Ян — Алджамейн Стерлинг
  • Прочие
  • Завтра в 06:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Заря — Львов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Команда Дюранта — команда Джеймса
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кротоне — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Наполи — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Жирона — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бостон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Чикаго — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры