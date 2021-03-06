Карпин: Результатом матча с «Сочи» не удовлетворен

Главный тренер «Ростова»прокомментировал результат матча 21-го тура чемпионата России против(0:0).

«Результатом не удовлетворен. Естественно, нет. Если вы игру смотрели, сами все видели. У нас были моменты.

У соперника, за исключением стандартов, а также попадания Заболотного в штангу, больше опасных ударов вспомнить не могу.

У нас, особенно в первом тайме, были стопроцентные моменты.

Алеесами? Без проблем справился. С Заболотным тяжело бороться, но он без проблем справился.

Он опытный игрок, команда и так слишком молодая, поэтому сделали выбор в пользу него», — отметил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».