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    Гол и ассист Рондона принесли ЦСКА победу над «Ахматом»

    ЦСКА — «Ахмат»: счет матча 2:0, обзор голов

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    ЦСКА одержал победу над «Ахматом» в домашнем матче 21-го тура российской Премьер-лиги.

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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 2:0.

    «Армейцы» вышли вперед на 38-й минуте, когда Хосе Соломон Рондон реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Зорана Нижича.

    На 52-й минуте москвичи удвоили свое преимущество. Рондон скинул мяч на Николу Влашича, который первым же касание пробил в ближний угол.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Ахмат 2:0
    Голы: 1:0 Хосе Саломон Рондон (пенальти) (38'), 2:0 Никола Влашич (52') ЦСКА: Илья Помазун, Марио Фернандес, Виктор Васин, Бактийор Зайнутдинов, Хёрдур Магнуссон, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Чидера Эджук (Наяир Тикнизян, 71'), Константин Кучаев (Арнор Сигурдссон, 71'), Константин Марадишвили, Хосе Саломон Рондон (Фёдор Чалов, 79') Ахмат: Гиорги Шелия, Мирослав Богосавац, Андрей Семёнов, Зоран Нижич, Максим Ненахов (Лечи Садулаев, 81'), Исмаэл Силва Лима (Габриэль Янку, 69'), Антон Олегович Швец, Евгений Харин, Марат Быстров (Артём Полярус, 46'), Георгий Мелкадзе (Amir Adouyev, 69'), Бернард Бериша (Владимир Ильин, 46') Предупреждения: Мирослав Богосавац (21'), Марио Фернандес (27'), Бернард Бериша (35'), Гиорги Шелия (52'), Максим Ненахов (67'), Антон Олегович Швец (80'), Наяир Тикнизян (90')

    В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает второе место (40 очков), а «Ахмат» — 11-е (26 очков).

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