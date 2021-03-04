«Барселона» — «Севилья»: счет матча 3:0, обзор голов

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испаниина своем поле обыграласо счетом 3:0 д.в.

Счет в матче был открыл на 12-й минуте. Месси передал мяч Дембеле на левый край чужой штрафной, а тот под прессингом отошел чуть назад и исполнил прицельный удар в ближнюю шестерку ворот.

На 71-й минуте «Севилья» получила право на пенальти. В ходе быстрой контратаки Окампос вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Мингуэзы.

Однако Окампос слишком слабо пробил с точки и Тер Штеген уверенно забрал мяч в руки.

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На второй компенсированной минуте «Севилья» осталась в меньшинстве — Фернандо получил вторую желтую карточку за грубый фол против Тринкана у своей штрафной.

На четвертой добавленной минуте Гризманн навесил с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, где остались все каталонцы и Пике сумел опередить Кунде, ударом головой отправив мяч в угол ворот.

Так как в первой игре «Севилья» выиграла 2:0, то матч продолжился в экстра-таймах, где на 95-й минуте Альба навесил с левого фланга на линию вратарской гостей, откуда Брайтвайт ударом головой с рикошетом от Вацлика отправил мяч в сетку ворот.

А на 103-й минуте андалузцы остались вдевятером — прямую красную карточку получил Люк де Йонг.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Барселона — Севилья 3:0 Голы: 1:0 Усман Дембеле (12'), 2:0 Жерар Пике (90'), 3:0 Мартин Брайтвайт (95') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Клеман Лангле, Оскар Мингуэза (Хуниор Фирпо, 78'), Серджино Дест (Антуан Гризманн, 63'), Серхио Бускетс (Илаш Мориба, 78'), Педри (Мартин Брайтвайт, 89'), Жорди Альба, Френки де Йонг, Лионель Месси, Усман Дембеле (Франсиску Тринкан, 89') Севилья: Томаш Вацлик, Жюль Кунде, Алейш Видаль (Хесус Навас, 54'), Маркос Акунья (Карим Рекик, 54'), Диего Карлос, Жоан Жордан (Мунир Эль-Хаддади, 106'), Оливер Торрес (Лукас Окампос, 62'), Фернандо, Сусо (Алехандро Гомес, 79'), Люк де Йонг (Иван Ракитич, 54'), Юссеф Эн-Несири Предупреждения: Фернандо (37'), Оскар Мингуэза (67'), Лионель Месси (73'), Фернандо (90'), Жоан Жордан (100'), Жюль Кунде (101'), Юссеф Эн-Несири (103'), Франсиску Тринкан (119') Удаление: Люк де Йонг (103')

«Барселона» вышла в финал Кубка Испании, а «Севилья» завершила участие в турнире. В финальном матче подопечные Рональда Кумана встретятся с победителем пары «Леванте» — «Атлетик».