«Барселона» — «Севилья»: счет матча 3:0, обзор голов

Счет в матче был открыл на 12-й минуте. Месси передал мяч Дембеле на левый край чужой штрафной, а тот под прессингом отошел чуть назад и исполнил прицельный удар в ближнюю шестерку ворот.
На 71-й минуте «Севилья» получила право на пенальти. В ходе быстрой контратаки Окампос вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Мингуэзы.
Однако Окампос слишком слабо пробил с точки и Тер Штеген уверенно забрал мяч в руки.
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На второй компенсированной минуте «Севилья» осталась в меньшинстве — Фернандо получил вторую желтую карточку за грубый фол против Тринкана у своей штрафной.
На четвертой добавленной минуте Гризманн навесил с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, где остались все каталонцы и Пике сумел опередить Кунде, ударом головой отправив мяч в угол ворот.
Так как в первой игре «Севилья» выиграла 2:0, то матч продолжился в экстра-таймах, где на 95-й минуте Альба навесил с левого фланга на линию вратарской гостей, откуда Брайтвайт ударом головой с рикошетом от Вацлика отправил мяч в сетку ворот.
А на 103-й минуте андалузцы остались вдевятером — прямую красную карточку получил Люк де Йонг.
«Барселона» вышла в финал Кубка Испании, а «Севилья» завершила участие в турнире. В финальном матче подопечные Рональда Кумана встретятся с победителем пары «Леванте» — «Атлетик».