Сорокин о Евро-2020 в России: У нас всегда было все готово и будет

Генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020рассказал о готовности Санкт-Петербурга к проведению матчей финальной стадии турнира.

«У нас всегда было все готово и будет. Мы продолжаем готовиться, у нас все по плану.

Рабочий визит УЕФА показал, что никаких больших вопросов к нам нет, осталось только адаптировать стадион непосредственно к матчам Евро-2020. Вопросы УЕФА рабочего порядка — совсем мелкие, технические.

Продумываем культурную программу, предназначенную для болельщиков вне стадиона.

Что касается подготовки стадиона, сейчас временная инфраструктура существует в режиме зимнего периода, нужно перевести ее в летний.

Будет развернута объемная инфраструктура для вещателей. Остались исключительно технические моменты», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге пройдут матчи Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.