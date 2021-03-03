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    Сорокин о Евро-2020 в России: У нас всегда было все готово и будет

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    Генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал о готовности Санкт-Петербурга к проведению матчей финальной стадии турнира.

    Алексей Сорокин
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    Алексей Сорокин

    «У нас всегда было все готово и будет. Мы продолжаем готовиться, у нас все по плану.

    Рабочий визит УЕФА показал, что никаких больших вопросов к нам нет, осталось только адаптировать стадион непосредственно к матчам Евро-2020. Вопросы УЕФА рабочего порядка — совсем мелкие, технические.

    Продумываем культурную программу, предназначенную для болельщиков вне стадиона.

    Что касается подготовки стадиона, сейчас временная инфраструктура существует в режиме зимнего периода, нужно перевести ее в летний.

    Будет развернута объемная инфраструктура для вещателей. Остались исключительно технические моменты», — приводит слова Сорокина ТАСС.

    Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге пройдут матчи Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.

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