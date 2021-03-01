«Вильярреал» — «Атлетико»: счет матча 0:2, обзор голов

Мадридскийодержал гостевую победу над(2:0) в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче был открыт на 25-й минуте — полузащитник хозяев Альфонсо Педраса срезал мяч в свои ворота.

На 69-й минуте Жоау Фелиш удвоил преимущество «матрасников».

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Атлетико 0:2 Голы: 0:1 Альфонсо Педраса (автогол) (27'), 0:2 Жоау Фелиш (69') Вильярреал: Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт, Альфонсо Педраса (Первис Эступинан, 60'), Даниэль Парехо, Ману Тригерос (Алехандро Баэна, 71'), Этьен Капу (Коста Хауме, 71'), Херар Морено, Самуэль Чуквезе, Мойсес Гомес (Карлос Бакка, 60') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Фелипе, Марио Эрмосо, Шиме Врсалько, Коке, Сауль Ньигес, Тома Лемар (Жоау Фелиш, 46'), Маркос Льоренте, Луис Суарес (Жоффрей Кондогбиа, 76'), Анхель Корреа (Лукас Торрейра, 83') Предупреждения: Коста Хауме (30'), Фелипе (35'), Тома Лемар (45'), Сауль Ньигес (47'), Рауль Альбиоль (51')

«Атлетико» набрав 58 очков в 24 матчах продолжает лидировать в Примере. У «Барселоны» 53 очка после 25 игр, а у «Реала» — 52 после 24.