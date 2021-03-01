ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес«Спартаку» нужна команда, а не личности. Приезд Промеса не избавит от проблем
  • 00:12
    • Автогол помог «Ливерпулю» обыграть «Шеффилд»
  • 21:31
    • «Челси» и «МЮ» голов не забили
  • 21:00
    • «Краснодар» спасся от поражения в матче с «Уралом»
  • 01:09
    • «Марсель» в большинстве не справился с «Лионом»
  • 00:57
    • «Атлетико» на выезде победил «Вильярреал»
    Все новости спорта

    «Атлетико» на выезде победил «Вильярреал»

    «Вильярреал» — «Атлетико»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Вильярреал Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Мадридский «Атлетико» одержал гостевую победу над «Вильярреалом» (2:0) в матче 25-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 25-й минуте — полузащитник хозяев Альфонсо Педраса срезал мяч в свои ворота.

    На 69-й минуте Жоау Фелиш удвоил преимущество «матрасников».

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Атлетико 0:2
    Голы: 0:1 Альфонсо Педраса (автогол) (27'), 0:2 Жоау Фелиш (69') Вильярреал: Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт, Альфонсо Педраса (Первис Эступинан, 60'), Даниэль Парехо, Ману Тригерос (Алехандро Баэна, 71'), Этьен Капу (Коста Хауме, 71'), Херар Морено, Самуэль Чуквезе, Мойсес Гомес (Карлос Бакка, 60') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Фелипе, Марио Эрмосо, Шиме Врсалько, Коке, Сауль Ньигес, Тома Лемар (Жоау Фелиш, 46'), Маркос Льоренте, Луис Суарес (Жоффрей Кондогбиа, 76'), Анхель Корреа (Лукас Торрейра, 83') Предупреждения: Коста Хауме (30'), Фелипе (35'), Тома Лемар (45'), Сауль Ньигес (47'), Рауль Альбиоль (51')

    «Атлетико» набрав 58 очков в 24 матчах продолжает лидировать в Примере. У «Барселоны» 53 очка после 25 игр, а у «Реала» — 52 после 24.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Мадриде не будет результативного поединка?
  • «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Эвертон» продлит ужасную серию «Саутгемптона» в АПЛ?
  • «Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Кузнецова стартует в Дохе с победы над Азаренко?
  • Кузнецова — Азаренко. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.32
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эвертон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кузнецова — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Айлендерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 01:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Чикаго — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кудерметова — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры