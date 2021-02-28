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    «Челси» и «МЮ» голов не забили

    «Челси» — «МЮ»: счет матча 0:0

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    Лондонский «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура чемпионата Англии.

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    Матч на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне завершился без забитых мячей.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Манчестер Юнайтед 0:0
    Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои (Рис Джеймс, 46'), Бен Чилвел, Хаким Зиеш (Тимо Вернер, 78'), Оливье Жиру (Кристиан Пулишич, 65') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Маркус Рашфорд, Фред, Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс, Скотт МакТоминай, Мэйсон Гринвуд (Антони Марсьяль, 79') Предупреждения: Фред (50'), Бен Чилвел (62'), Гарри Магуайр (79')

    «Манчестер Юнайтед» занимает второе место, набрав 50 очков. «Челси» находится на пятой строчке таблицы АПЛ, набрав 44 очка.

    3 марта состоится матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». 4 марта «Челси» сыграет в гостях с «Ливерпулем».

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