«Сельта» — «Вальядолид»: счет матча 1:1, обзор голов

Фабиан Орельяна Фото: laliga.com
Встреча, которая прошла на стадионе «Балаидос», завершилась со счетом 1:1.
Гости вышли вперед на 70-й минуте, когда отличился полузащитник Фабиан Орельяна.
Хозяева восстановили паритет на последних секундах матча благодаря голу
Джейсона Мурильо.
Футбол. Испания. Примера
Сельта — Вальядолид 1:1
Голы: 0:1 Фабиан Орельяна (70'), 1:1 Джейсон Мурильо (90') Сельта: Рубен Бланко, Уго Мальо, Нестор Араухо (Джозеф Айду, 67'), Аарон Кариколь (Факундо Феррейра, 76'), Джейсон Мурильо, Денис Суарес (Мигель Баэса, 57'), Ренато Тапиа, Аугусто Солари (Джордан Холсгров, 57'), Брайс Мендес, Яго Аспас, Сантьяго Мина Вальядолид: Роберто, Бруно Гонсалес, Сайди Джанко (Джавад Эль-Амик, 79'), Хоакин Фернандес, Лукас Оласа, Оскар Плано, Фабиан Орельяна (Феде Сан Эметерио, 86'), Рубен Алькарас (Начо Мартинес, 86'), Роке Меса, Серхио Гвардиола (Кенан Кодро, 82'), Шош-Зальман Вайссман (Луис Перес, 79') Предупреждения: Шош-Зальман Вайссман (4'), Ренато Тапиа (34'), Серхио Гвардиола (40'), Лукас Оласа (58'), Джозеф Айду (90'), Хоакин Фернандес (90'), Джавад Эль-Амик (90'), Факундо Феррейра (90')
В турнирной таблице Примеры «Сельта» занимает десятое место (30 очков), а «Вальядолид» — 17-е (22 очка).