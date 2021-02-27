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    «Брайтон» проиграл «Вест Бромвичу», не забив два пенальти

    «Вест Бромвич» — «Брайтон»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Брайтон» потерпел поражение от «Вест Бромвича» в выездном матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Хоуторнс», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

    «Дрозды» вышли вперед на 11-й минуте, когда точный удар нанес Кайл Бартли с передачи Конора Галлахера.

    По ходу матча «чайки» не забили два пенальти: на 19-й минуте Паскаль Гросс пробил в перекладину, а на 75-й минуте Дэнни Уэлбек угодил в штангу.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Бромвич — Брайтон энд Хоув Альбион 1:0
    Гол: 1:0 Кайл Бартли (11') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Кайл Бартли, Конор Таунсенд, Dara O'Shea, Мэтт Филлипс (Грэйди Диангана, 72'), Матеус Перейра (Бранислав Иванович, 79'), Конор Галлахер, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Окай Йокушлу, Мбайе Дьян (Хал Робсон-Кану, 83') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Бен Уайт (Якуб Модер, 83'), Льюис Данк, Дэниел Бёрн, Йоэл Велтман, Аарон Коннолли (Дэнни Уэлбек, 61'), Ив Биссума, Алексис Мак Аллистер (Адам Лаллана, 46'), Леандро Троссард, Паскаль Гросс, Ниль Мопе Предупреждение: Дэниел Бёрн (53')

    В турнирной таблице АПЛ «Брайтон» занимает 16-е место (26 очков), а «Вест Бромвич» — 19-е (17 очков).

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