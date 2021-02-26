Первушин: «Ротор» понимал, что нас надолго не хватит

Главный тренер «Тамбова»оценил игру своей команды в матче 20-го тура РПЛ против(1:3).

«Два разных тайма? Это объяснимо. Уровень готовности такой, что ребята молодцы, что 45 минут выдерживают.

В этом матче какое-то содержание в игре появилось, позитивные моменты есть. Будем готовиться, будем повышать готовность за счет тренировок.

Соперник понимал, что нас надолго не хватит. Может, таким план на игру и был. Первый тайм можем занести себе в актив», — сказал тренер в эфире канала «Матч премьер».

«Тамбов» занимает последнее, 16-е место в РПЛ, имея в активе 13 очков.