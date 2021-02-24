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    Зидан: «Аталанта» — команда, которая делает очень особенные вещи

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями перед первым матчем с «Аталантой» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    «Мы хотим, чтобы команда играла так же, как в последних матчах "примеры".

    Мы знаем, какая игра нас ждет, и в последнее время дела у нас шли хорошо. У команды хорошая динамика, и мы хотим, чтобы она продолжалась.

    Мы, конечно, сделаем все, чтобы выйти в финал. Каждая игра на данный момент — "финал", тем более, что это уже плей-офф.

    Нас ждет два очень сложных матча, но пока мы сосредоточены исключительно на первом из них.

    Мы с самого начала знали, каким будет этот сезон. Мы не можем зацикливаться на потерях из-за травм или на том факте, что мы не на "Бернабеу".

    Мы должны смотреть на себя и хорошо подготовиться к игре. У нас очень сильный соперник, и нужно постараться победить его.

    Мы хорошо готовы к этому матчу. Нам нужно надежно действовать в защите и создавать моменты в атаке.

    Эта игра для нас будет отличаться от других, потому что "Аталанта" — команда, которая делает очень особенные вещи.

    Нам нужно адаптироваться к игре — мы готовимся к этому, но также хотим играть в свой футбол. Наши соперники хорошо атакуют и очень сильны физически», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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