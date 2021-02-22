Флик рассказал о состоянии команды перед матчем с «Лацио»

Главный тренер «Баварии»оценил состояние своих футболистов перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио».

«У нас есть четкое представление того, как мы хотим играть. Этот план нужно воплощать в жизнь с началом каждого матча. Но я абсолютно уверен в своей команде.

Горецка? Восстановление после такой болезни всегда идет непросто. Мы надеемся, что он сможет сыграть так же хорошо, как и в течение 45 минут матча с "Айнтрахтом". Леон — важная часть команды.

У некоторых футболистов небольшие травмы, в том числе и у Зюле. Сегодня у него был день отдыха, но он едет в Рим вместе с командой», — цитирует Флика пресс-служба УЕФА.

«Бавария» сыграет с «Лацио» в Риме 23 февраля (23:00 мск). Предлагаем ознакомиться с прогнозом на игру, который подготовили на LiveSport.Ru.