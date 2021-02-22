ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартинес стал героем дерби«Интер» положил руки на скудетто, пока «Милан» на коленях
  • 18:23
    • Рамос, Бензема, Азар и Марсело не попали в заявку на матч с «Аталантой»
  • 17:48
    • Назначены арбитры на матчи «Аталанта» — «Реал» и «Боруссия» М — «Ман Сити»
  • 16:25
    • «Крылья Советов» вышли в четвертьфинал Кубка России, разгромив «Химки»
  • 16:05
    • Овечкин вышел на 4 место по победным голам в домашних матчах за всю историю НХЛ
  • 08:25
    • Медведев поднялся на третье место в рейтинге ATP
    Все новости спорта

    Флик рассказал о состоянии команды перед матчем с «Лацио»

    Футбол Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол Италии Лацио Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик оценил состояние своих футболистов перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио».

    Ханс-Дитер Флик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ханс-Дитер Флик

    «У нас есть четкое представление того, как мы хотим играть. Этот план нужно воплощать в жизнь с началом каждого матча. Но я абсолютно уверен в своей команде.

    Горецка? Восстановление после такой болезни всегда идет непросто. Мы надеемся, что он сможет сыграть так же хорошо, как и в течение 45 минут матча с "Айнтрахтом". Леон — важная часть команды.

    У некоторых футболистов небольшие травмы, в том числе и у Зюле. Сегодня у него был день отдыха, но он едет в Рим вместе с командой», — цитирует Флика пресс-служба УЕФА.

    «Бавария» сыграет с «Лацио» в Риме 23 февраля (23:00 мск). Предлагаем ознакомиться с прогнозом на игру, который подготовили на LiveSport.Ru.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» устроят только три очка
  • «Ювентус» — «Кротоне». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Нервионцы» еще не отошли от матча ЛЧ?
  • «Осасуна» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Драконы» будут иметь трудности в Фуншале?
  • «Маритиму» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осасуна — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маритиму — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брайтон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Лацио — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Мартич — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры