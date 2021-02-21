«Ростов» — «Ахмат»: счет матча 0:1, обзор голов

В матче 1/8 финала Кубка Россиина своем поле уступил грозненскомусо счетом 0:1.

Единственный гол в этой встрече на свой счет записал на 19-й минуте полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша, реализовавший пенальти, назначенный за фол Норманна против Тимофеева.

На 47-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве. Ненахов завалил Альмквиста, за что получил жёлтую карточку, которая стала для защитника «Ахмата» второй.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Ростов — Ахмат 0:1 Гол: 0:1 Бернард Бериша (пенальти) (19') Предупреждения: Максим Ненахов (6'), Бернард Бериша (6'), Антон Олегович Швец (13'), Деннис Хаджикадунич (23'), Артём Тимофеев (40'), Максим Ненахов (47'), Данил Глебов (74'), Georgi Makhatadze (85')

Соперник грозненского клуба по четвертьфиналу определиться позднее.