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    «Ахмат» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России

    «Ростов» — «Ахмат»: счет матча 0:1, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Ахмат Ростов
    В матче 1/8 финала Кубка России «Ростов» на своем поле уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
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    Единственный гол в этой встрече на свой счет записал на 19-й минуте полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша, реализовавший пенальти, назначенный за фол Норманна против Тимофеева.

    На 47-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве. Ненахов завалил Альмквиста, за что получил жёлтую карточку, которая стала для защитника «Ахмата» второй.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Ростов — Ахмат 0:1
    Гол: 0:1 Бернард Бериша (пенальти) (19') Предупреждения: Максим Ненахов (6'), Бернард Бериша (6'), Антон Олегович Швец (13'), Деннис Хаджикадунич (23'), Артём Тимофеев (40'), Максим Ненахов (47'), Данил Глебов (74'), Georgi Makhatadze (85')

    Соперник грозненского клуба по четвертьфиналу определиться позднее.

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