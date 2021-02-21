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    Хет-трик Исака помог «Реал Сосьедаду» разгромить «Алавес»

    «Реал Сосьедад» — «Алавес»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче 24-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» одержал домашнюю победу над «Алавесом» со счетом 4:0.

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    Хет-трик в составе победителей оформил шведский нападающий Александер Исак, еще один гол забил испанец Порту. Две голевых передачи записал на свой счет Давид Сильва.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Алавес 4:0
    Голы: 1:0 Александер Исак (41'), 2:0 Александер Исак (49'), 3:0 Александер Исак (62'), 4:0 Порту Кристиан (73') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Игор Субельдия, Андони Горосабель, Начо Монреаль, Робен Ле Норман, Асьер Ильярраменди (Андер Гевара, 57'), Микель Мерино (Хон Гуриди, 66'), Давид Сильва (Мартин Маркеланс, 80'), Порту Кристиан, Микель Оярсабаль (Аднан Янузай, 80'), Александер Исак (Хон Баутиста, 65') Алавес: Фернандо Пачеко, Альберто Родригес, Виктор Лагуардия, Мартин Агиррегабирия, Флорьян Лежён, Томас Пина (Пере Понс, 70'), Эдгар Мендес (Бурги, 70'), Иньиго Кордоба (Факундо Пельистри, 57'), Мануэль Гарсия, Хоселу (Йон Гвидетти, 80'), Дейверсон (Лукас Перес, 57') Предупреждения: Микель Мерино (51'), Мануэль Гарсия (52'), Асьер Ильярраменди (54'), Томас Пина (61'), Хон Баутиста (85')

    «Реал Сосьедад» после победы набрал 41 очко и занимает 5 место в таблице чемпионата Испании. У «Алавеса» осталось 22 очка, клуб находится на 16 месте.

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