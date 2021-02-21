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    «Аталанта» с Миранчуком разгромила «Наполи»

    «Аталанта» — «Наполи»: счет матча 4:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 23-го тура чемпионата Италии «Аталанта» одержала домашнюю победу над «Наполи» со счетом 4:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Дуван Сапата, Луис Муриэль, Кристиан Ромеро и Робин Гозенс.

    Последний также отметился автоголом. Также за неаполитанцев гол забил Петр Зелинский.

    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 84-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Наполи 4:2
    Голы: 1:0 Дуван Сапата (52'), 1:1 Пётр Зелиньски (58'), 2:1 Робин Гозенс (64'), 3:1 Луис Мурьель (71'), 3:2 Робин Гозенс (автогол) (76'), 4:2 Кристиан Ромеро (79') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Йоаким Мехле (Бошко Шутало, 90'), Робин Гозенс, Ремо Фройлер (Марио Пашалич, 79'), Мартен де Рон, Маттео Пессина (Хосе Луис Паломино, 84'), Луис Мурьель (Алексей Миранчук, 84'), Дуван Сапата (Руслан Малиновский, 90') Наполи: Алекс Мерет, Мариу Руй (Фаузи Гулам, 78'), Никола Максимович (Калиду Кулибали, 78'), Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Тьемуэ Бакайоко, Элиф Элмас (Лоренцо Инсинье, 53'), Фабиан, Пётр Зелиньски (Станислав Лоботка, 84'), Маттео Политано, Виктор Осимхен Предупреждения: Джованни Ди Лоренцо (6'), Берат Джимсити (55'), Робин Гозенс (87')

    «Аталанта» поднялась на 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 43 очка. «Наполи» с 40 очками располагается на 7-й строчке.

    Следующий матч команда Гасперини проведет с «Сампдорией» 28 февраля в гостях. Коллектив Дженнаро Гаттузо в этот день примет «Беневенто».

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