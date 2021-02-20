«Бернли» — «Вест Бромвич»: счет матча 0:0

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Встреча, которая прошла на стадионе «Терф Мур», завершилась со счетом 0:0.
«Дрозды» играли в меньшинстве с 30-й минуты, когда красную карточку получил Олувасемилого Аджайи.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Бёрнли — Вест Бромвич 0:0
Бёрнли: Ник Поуп (Joel Mumbongo, 81'), Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джек Корк, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Ник Поуп (Joel Mumbongo, 81'), Матей Выдра Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Мэтт Филлипс (Dara O'Shea, 32'), Матеус Перейра, Конор Галлахер, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Окай Йокушлу, Мбайе Дьян Предупреждения: Джек Корк (76'), Бен Ми (90'), Мэттью Лоутон (90') Удаление: Адесево Аджайи (30')
В турнирной таблице АПЛ «Бернли» занимает 15-е место (28 очков), а «Вест Бромвич» — 19-е (14 очков).