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    «Бернли» и «Вест Бромвич» голов не забили

    «Бернли» — «Вест Бромвич»: счет матча 0:0

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    «Бернли» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» в домашнем матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Терф Мур», завершилась со счетом 0:0.

    «Дрозды» играли в меньшинстве с 30-й минуты, когда красную карточку получил Олувасемилого Аджайи.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Бёрнли — Вест Бромвич 0:0
    Бёрнли: Ник Поуп (Joel Mumbongo, 81'), Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джек Корк, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Ник Поуп (Joel Mumbongo, 81'), Матей Выдра Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Мэтт Филлипс (Dara O'Shea, 32'), Матеус Перейра, Конор Галлахер, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Окай Йокушлу, Мбайе Дьян Предупреждения: Джек Корк (76'), Бен Ми (90'), Мэттью Лоутон (90') Удаление: Адесево Аджайи (30')

    В турнирной таблице АПЛ «Бернли» занимает 15-е место (28 очков), а «Вест Бромвич» — 19-е (14 очков).

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