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    «Бавария» может уйти на карантин перед матчем ЛЧ с «Лацио»

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    Мюнхенская «Бавария» может уйти на карантин перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио», информирует Sportschau.

    Бенжамен Павар
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    Бенжамен Павар

    В клубе растет число заболевших коронавирусом. К Леону Горецке, Хави Мартинесу и Томасу Мюллеру недавно присоединился Бенжамен Павар.

    Ответственный департамент здравоохранения Мюнхена еще не решил, принимать ли меры в отношении «Баварии». Сейчас продолжается расследование по определению группы людей, которые могли контактировать с инфицированными более 15 минут без защиты рта и носа.

  • Павар заразился коронавирусом
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    • «Бавария» должна принять «Лацио» 23 февраля. На 20 февраля у нее запланирован матч Бундеслиги с «Айнтрахтом».

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