«Бавария» может уйти на карантин перед матчем ЛЧ с «Лацио»

Мюнхенская «Бавария» может уйти на карантин перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио», информирует Sportschau.

В клубе растет число заболевших коронавирусом. К Леону Горецке, Хави Мартинесу и Томасу Мюллеру недавно присоединился Бенжамен Павар.

Ответственный департамент здравоохранения Мюнхена еще не решил, принимать ли меры в отношении «Баварии». Сейчас продолжается расследование по определению группы людей, которые могли контактировать с инфицированными более 15 минут без защиты рта и носа.

«Бавария» должна принять «Лацио» 23 февраля. На 20 февраля у нее запланирован матч Бундеслиги с «Айнтрахтом».